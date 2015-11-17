Служба безопасности метро помогла пресечь подкуп сотрудников подземки

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Начальник службы электроснабжения московского метрополитена Глеб Верховский и его заместитель эксплуатации подстанции Дмитрий Борисенко задержаны по подозрению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления СКР.

Отметим, что операция по задержанию проходила совместно со Службой безопасности столичного метрополитена.

По версии следствия, в ноябре 2015 года фигуранты потребовали у представителя компании, проводившей электротехнические работы, взятку за подписание акта сдачи-приемки работ. При этом были нарушены сроки работ.

В ходе встречи, проходившей 13 ноября 2015 года на территории метро, сотрудники подземки и их посредник были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве". Все фигуранты отправлены под стражу.