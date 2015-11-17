СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Московской консерватории

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в одном из помещений Московской консерватории при обрушении кирпичной кладки, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

По данным ведомства, накануне вечером в одном из помещений консерватории им. Чайковского, расположенной на Большой Никитской, при проведении строительных работ произошло обрушение кирпичной кладки, в результате которой погиб рабочий.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около полуночи рухнула кирпичная стена в подвале здания консерватории, находящегося на реконструкции и придавила рабочего. Мужчина получил серьезные травмы и находился без сознания.

В ходе спасательной операции сотрудники МЧС достали потерпевшего из-под груды кирпича, однако от полученных серьезных травм мужчина скончался.