Полиция и волонтеры ищут подозреваемую в похищении школьника в Москве

В центре Москвы ищут пропавшего мальчика

Полиция и волонтеры разыскивают женщину, подозреваемую в похищении девятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, когда ребенок подходил к школе, его подозвала женщина с медицинской маской на лице. По всей видимости, ребенок узнал в ней свою няню и поэтому спокойной ушел за ней.

Бурдаев Иван, ученик школы №1652, потерялся 16 октября вечером в центре Москвы. По ориентировочным данным, у мальчика голубые глаза и светло-русые волосы, рост примерно 134 см. Был одет в синюю куртку с надписью на спине, в голубую кофту, белые кроссовки и серую шапку. С собой у мальчика был черный рюкзак с салатовыми полосками и машинкой. К поискам ребенка подключился также и сервис "Активный гражданин".

Среди громких случаев стоит отметить похищение из роддома в Дедовске полуторамесячного мальчика, от которого отказалась мать. По подозрению в похищении младенца из Дедовской больницы задержали 45-летнюю бабушку ребенка и ее 31-летнего сожителя. В ходе допроса женщина рассказала, что она и ее сожитель договорились похитить ребенка и затем его продать.

Напомним, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.