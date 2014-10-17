Форма поиска по сайту

17 октября 2014, 12:26

Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на журналистов канала "360 Подмосковье"

Задержан подозреваемый в нападении на журналистов "360° Подмосковье"

Полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на съемочную группу телеканала "360 Подмосковье", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отметим, ранее стражи правопорядка уже возбудили уголовное дело. Инцидент с журналистами квалифицировали как хулиганство и повреждение чужого имущества.

Напомним, что съемочную группу телеканала "360 Подмосковье" избили неизвестные во время съемок в автосалоне на улице Смольная. Съемочная группа готовила материал о мошенничестве в автосалонах. Вместе с журналистами к автосалону прибыл один из пострадавших автомобилистов.

У пострадавшего отобрали телефон, а на оператора набросились менеджеры автосалона и охранники. Нападавшие пытались вырвать у оператора камеру с отснятым материалом. В результате оператор телеканала Герман Пантелеев был госпитализирован в больницу №67, продюсер Маргарита Лебедева находится в ОВД "Левобережный".

следствие нападение уголовное дело задержание

