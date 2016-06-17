Форма поиска по сайту

17 июня 2016, 16:38

Происшествия

По факту гибели рабочего при строительстве метро проведут проверку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По факту гибели рабочего при строительстве станции метро "Терешково" проведут внеплановую проверку, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее m24.ru сообщало, что на западе Москвы экскаватор упал в котлован на строительстве станции метро "Терешково".

Экскаватор перевернулся и упал в ходе строительных работ в районе Солнцево. В результате происшествия водитель машины погиб.

Напомним, в апреле на западе Москвы произошло чрезвычайное происшествие. Около станции метро "Университет" рухнул в котлован экскаватор.

В результате инцидента машинист получил тяжелые травмы.

