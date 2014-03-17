Дело семерых членов Люберецкой ОПГ направлено в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении семерых членов Люберецкой ОПГ, обвиняемых в убийствах, разбоях и кражах.

Согласно материалам дела, ранее судимый житель Люберец Михаил Михайлов в 2004 году собрал банду, в которую вошли также бывшие осужденные, его родственник и знакомые. Для разбойных нападений банда получила в свое распоряжение три автомата Калашникова, боеприпасы, ручные гранаты, газовые пистолеты, бейсбольные биты, а также ножи и удавку.

С 2004 по 2009 год ОПГ совершила семь убийств и два разбойных нападения. Так, в 2004 и 2007 годах соучастники спаивали собственников квартир в Люберцах, после чего убивали их, инсценируя смерть под несчастный случай или суицид. 22 мая 2008 года один из члены банды расстрелял женщину, которую "заказал" неизвестный.

В августе 2004 года злоумышленники, желая завладеть половиной офиса в Люберцах, напали на предпринимателя, в чьей собственности находилось здание, нанесли ему множество ударов по голове и скрылись.

Летом 2006 года в ночное время члены ОПГ вынесли сейф из офиса компании, а в октябре 2008 года напали на пункт обмена валют, похитив из него 26 миллионов рублей.

Позже бандиты по просьбе предпринимателя расстреляли его конкурента, а затем и самого заказчика. Кроме того, глава банды убил своего знакомого из-за "неуважения к его преступному авторитету". Тело убитого Михайлов бросил на муравейник.

Участникам банды предъявлено обвинение по статьям "Создание банды и участие в ней", "Разбой", "Убийство пяти человек, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем и бандитизмом, с целью скрыть другое преступление" и "Незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".