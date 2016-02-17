Аэропорт Домодедово не будет пересматривать планы развития из-за уголовного дела

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Руководство Домодедово не планирует пересматривать планы развития аэропорта из-за уголовного дела против бывших сотрудников в связи с терактом в 2011 году. Об этом сообщил председатель совета директоров аэропорта Дмитрий Каменщик, передает Агентство "Москва".

"Мы не собираемся пересматривать свои планы развития. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Поэтому мы реализуем свои программы", – сказал Каменщик.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора аэропорта Домодедово Вячеслава Некрасова, экс-главы российского представительства компании "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" Светланы Тришиной и бывшего управляющего директора ЗАО "Домодедово Эрпорт Авиэйшн Секьюрити" Андрея Данилова, а также иных неустановленных лиц из числа фактических владельцев предприятий аэропортового комплекса.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, 24 января 2011 года в зале прилетов международного терминала Домодедово прогремел взрыв. 37 человек погибли, еще 172 получили травмы. Чтобы эвакуировать людей с места взрыва, спасателям пришлось разбирать кирпичную стену.