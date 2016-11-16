Задержаны мэр Переславля-Залесского и руководство ООО "НТфарма"

Мэр города Переславля-Залесского Денис Кошурников, а также учредитель и генеральный директор ООО "НТфарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов были задержаны следователями, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Только что Денис Кошурников задержан в городе Переславле-Залесском, Атауллаханов и Султанов – в Москве",– заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На всех троих заведены уголовные дела. Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова обвиняют в растратах в особо крупном размере, а Дениса Кошурникова – в превышении должностных полномочий.

Ранее 16 ноября, по связанному с задержанными уголовному делу, прошли обыски в офисе компании "Роснано". Корпорация с 2010 года инвестировала средства в фармакологическую компанию для строительства завода. Всего ООО "НТфарма" получила от инвестора миллиард рублей. На предполагаемом заводе должны были производить вакцины и терапевтические биопрепараты. Объект должен был открыться в сентябре 2012 года, но он так и не был построен.

Следователи совместно с сотрудниками полиции и ФСБ установили, что проект не реализуется уже долгие годы, а средства, полученные от "Роснано", растрачены.

Чтобы создать видимость выполнения проекта, учредитель и генеральный директор фармакологической компании в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. На момент сделки тот уже был главой Переславского района.

Участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", а значит разрешение на строительство не могло быть выдано без согласования с Минприроды РФ, но ООО "НТфарма" такой документ получило.