Следствие по делу соучастника теракта на Дубровке завершено

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столице завершено расследование в отношении одного из соучастников захвата театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

41-летний Хасан Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, Закаев был членом организованной преступной группировки, которую возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре.

Он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые использовали террористы, уверены следователи.

После ознакомления Закаева и его защиты с уголовным делом, оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и передано в суд.

"Московский патруль": Арестован возможный виновник теракта на Дубровке

Напомним, террористы во главе с Зелимханом Яндарбиевым захватили ДК "Московского подшипника" 23 октября 2002 года, в здании проходил мьюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказалось порядка 900 человек.

Спустя почти трое суток произошел штурм здания. В результате трагедии погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Все боевики, захватившие заложников, были уничтожены в ходе спецоперации. Тогда были изъяты 25 "поясов смертников" и две мощных бомбы по 40 килограммов взрывчатки.

В течение пяти лет по уголовное делу, связанному с терактом, были осуждены пять человек, в том числе майор милиции Игорь Алямкин, оформивший регистрацию участнице захвата Луизе Бакуевой.

Также обвинялись Шамиль Басаев, Зелимхан Яндарбиев, Герихан Дудаев, Хасан Закаев. Первые двое были ликвидированы российскими спецслужбами, Герихан Дудаев остается в международном розыске. В его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.