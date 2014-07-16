По делу об аварии на "синей" ветке метро задержаны двое подозреваемых

По делу об аварии в московском метро задержаны два человека

Следователи столичного управления СКР задержали двоих подозреваемых по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба ведомства.

В нарушении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, подозреваются дорожный мастер службы пути ГУП "Московский метрополитен" и помощник дорожного мастера пути.

По данным СК, с конца мая 2014 года на перегоне станций "Парк Победы" – "Славянский бульвар" начались подготовительные работы по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка.

Фигуранты дела имели непосредственное отношение к производству этих работ и контролю за ними. Следствие полагает, что сами работы были проведены ненадлежащим образом: стрелочный механизм был зафиксирован обычной тонкой проволокой, которая порвалась. Из-за этого поезд и сошел с рельсов.

Задержанные уже допрошены, в ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение и избрать меру пресечения. В СКР отмечают, что следователи проверят наличие лицензий у подрядчиков и субподрядчиков работ.

"Следственный комитет намерен установить и привлечь к ответственности абсолютно всех причастных к трагедии, начиная от исполнителей и заканчивая руководителями, которые должны были контролировать и обеспечивать требования безопасности на метрополитене", - добавили в ведомстве.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. Отметим, что тяжелораненых доставляли в медучреждения по воздуху, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Добавим, что Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".