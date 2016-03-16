Росавиация запретила полеты "Когалымавиа"

Росавиация ввела запрет на внутренние и международные рейсы для авиакомпании "Когалымавиа", сообщает пресс-служба ведомства.

"Ввести ограничения в действие сертификата эксплуатанта общества с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Когалымавиа" в части запрета на выполнение внутренних и международных рейсов с 15 марта", – говорится в приказе Росавиации.

Решение об ограничении полетов было принято на основании требований воздушного законодательства и заключений инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения.

Прежде всего, нарушения касаются финансово-экономического состояния компании, что влияет на безопасность полетов.

Авиакомпания "Когалымавиа" прекратила полеты

Напомним, в декабре 2015 года стало известно о том, что авиакомпания "Когалымавиа" приостановила полеты в связи с закрытием двух самых популярных туристических направлений – Египта и Турции. Последний рейс из Домодедова "Когалымавиа" выполнила 20 ноября.

"Когалымавиа" занималась чартерными перевозками под брендом Metrojet и входит в туристический холдинг Tourism Holding&Consulting. 31 октября над Египтом разбился ее самолет Airbus 321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, все 224 человека на борту погибли. Позже было установлено, что причиной был теракт.