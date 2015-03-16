Обвиняемый в убийстве Немцова Заур Дадаев заявил об алиби

Заур Дадаев. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Предполагаемый убийца политика Бориса Немцова Заур Дадаев заявил об алиби на момент совершения преступления, передает ТАСС.

"По словам Дадаева, в момент совершения убийства, он находился в другом месте", – сообщил адвокат обвиняемого Иван Герасимов.

Он добавил, что защита и обвиняемый пока не будут заявлять следствию о наличии алиби у Дадаева. "Мы пока сами все проверим, соберем доказательства его алиби, а потом предоставим все следствию", – пояснил адвокат.

Стоит отметить, что о наличии алиби заявил и другой фигурант дела Тамерлан Эскерханов. По его словам, в ночь убийства он находился в ночном клуба. В настоящее время следствие проверяет эту информацию.

Ранее следователи предъявили обвинение Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву, Тамерлану Эскерханову и Анзору Губашеву. Еще один подозреваемый в убийстве покончил жизнь самоубийством – он подорвал себя гранатой. Они обвиняются по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Позже также сообщалоcm, что фабулу обвинения изменили – из формулировки убрали заказное убийство, заменив его на "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти".

Басманный суд Москвы 8 марта санкционировал арест всех фигурантов дела до 28 апреля

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.