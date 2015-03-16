Форма поиска по сайту

16 марта 2015, 13:58

Четвертому фигуранту дела об убийстве Немцова предъявлено обвинение

Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Следствие предъявило обвинение четвертому фигуранту дела об убийстве Бориса Немцова – Тамерлану Эскерханову, сообщает ТАСС.

Мужчину обвиняют в пособничестве в убийстве политика. Пятому подозреваемому – Шадиду Губашеву – обвинение предъявят в ближайшее время.

Добавим, что фабулу обвинения изменили – из формулировки убрали заказное убийство, заменив его на "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти".

Ранее следователи предъявили обвинение Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Анзору Губашеву, причем первый признал вину. Еще один подозреваемый в убийстве покончил жизнь самоубийством – он подорвал себя гранатой.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.
3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.

