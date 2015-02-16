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Происшествия

16 февраля, 21:21

Перевозившие 47 кг гашиша наркодилеры получили 26 лет колонии на двоих

следствие уголовные дела суды приговоры гашиш наркодилеры

Фото: ТАСС

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор двум гражданам Молдавии, которые пытались продать в столичном регионе 47 килограммов гашиша. Мужчины получили длительные сроки лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Речь идет о 24-летнем Раду Иванове и 30-летнем Ионе Суле. Первый из них в октябре 2013 года провез в Россию крупную партию наркотиков, спрятанную в бензобаке автомобиля. Затем Иванов созвонился с соучастником. Мужчины начали доставать гашиш из тайника. За этим занятием их и застали сотрудники ФСБ.

Действия Иванова квалифицировали по статьям "Приготовление к незаконному сбыту наркотиков" и "Контрабанда наркотических веществ", Суле пришлось ответить только по первой из этих статей.

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Суд приговорил Иванова к 16 годам лишения свободы, его подельник проведет за решеткой 10 лет.

Напомним, в конце января столичные наркополицейские задержали торговцев "спайсами", которые устраивали для своих "клиентов" маркетинговые акции. Они предлагали приобрести два пакета с наркотиками, а третью дозу получить в подарок.

В сутки подозреваемые делали около 20-30 тайников и закладок с наркотиком, в основном в районах Северное Измайлово, Измайлово и Гольяново. Лаборатория, где они расфасовывали "спайсы" по пакетам, находилась в гараже на улице Борисовские пруды. Оперативники изъяли 1391 пакет со "спайсами". Для увеличения объема наркотик разбавляли ромашкой.

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