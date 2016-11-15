Алексей Улюкаев отказался признать вину в получении взятки

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отказался признать свою вину в получении взятки, передает ТАСС.

По словам источника, знакомого с ситуацией, министр отверг факт получения взятки и любых других противоправных действий.

Чиновника обвиняют в получении взятки, сопряженном с вымогательством и в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".

Телефон министра прослушивался с лета этого года, и в ходе разговора о приватизации "Башнефти" звучали угрозы в адрес представителей "Роснефти", где Улюкаев якобы обещал создать препятствия для деятельности компании, после чего сотрудники последней обратились в СК.

Следователи обратились в суд с ходатайством о домашнем аресте министра.