Гендиректор "Мосметрохолдинга" помещен под домашний арест

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Тверской суд поместил под домашний арест генерального директора "Мосметрохолдинга" Александра Смирнова, обвиняемого по делу о хищении более 330 миллионов рублей, выделенных на строительство станции метро "Шипиловская", сообщает Агентство "Москва".

Следователь просил поместить обвиняемого под домашний арест, мотивируя свою просьбу тем, что, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Кроме того, по словам следователя, Смирнов признал вину, раскаялся в содеянном и дает изобличающие соучастников показания. Сам обвиняемый и его адвокат не возражали против домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители раскрыли крупное хищение средств, выделенных на строительство станции метро "Шипиловская". Злоумышленники похитили около 330 миллионов рублей.

При строительстве метро "Шипиловская" похищено 300 миллионов рублей

В 2007 между ГКУ "Управление капитального строительства" и крупной московской строительной компанией были заключены контракты на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей. Генеральный подрядчик заключил несколько договоров субподряда с подконтрольными организациями с целью похитить крупную сумму денег.

В 2011 году подрядчик заключил договор с подконтрольной компаний на выполнение работ по выносу инженерных сетей из застройки станции "Шипиловская". Субподрядчик передал эти обязательства третьей компании. В результате стоимость работ возросла на 330 миллионов рублей – примерно в 20 раз.

Больше того, часть документов, которые злоумышленники предоставляли генеральному подрядчику, оказалась подложной.