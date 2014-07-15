Виновным в аварии на "синей" ветке метро грозит до 7 лет тюрьмы

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Максимальное наказание, которое может назначить суд для виновных в аварии на "синей" ветке столичного метро, составляет семь лет колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Напомним, что уголовное дело было заведено по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время решается вопрос о назначении экспертиз, направленных на установление причины ЧП.
Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.
По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.
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Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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