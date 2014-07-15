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ЧП

15 июля 2014, 15:00

Виновным в аварии на "синей" ветке метро грозит до 7 лет тюрьмы

следствие уголовные дела виновные Арбатско-Покровская линия метро авария чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Максимальное наказание, которое может назначить суд для виновных в аварии на "синей" ветке столичного метро, составляет семь лет колонии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что уголовное дело было заведено по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время решается вопрос о назначении экспертиз, направленных на установление причины ЧП.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

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Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

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  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
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  • при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат
  • с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области
  • по Краснопресненской набережной
  • со Смоленской набережной на Новоарбатский мост
  • перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект

    • Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00

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