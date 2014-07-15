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ЧП

15 июля 2014, 13:09

Уголовное дело возбуждено по факту аварии на "синей" ветке метро

следствие уголовные дело авария чп

Фото: ИТАР-ТАСС

По факту аварии на Арбатско-Покровской линии метро следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности", сообщает пресс-служба СК России.

По версии следователей, авария произошла вследствие нарушения требований по обеспечению безопасности на объектах метрополитена. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, направленных на установление причины схода вагонов с рельс. Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя Следственного управления по Западному административному округу Роман Семушкин, уголовное дело расследуется в Центральном аппарате ГСУ СКР по Москве. "Все руководство работает на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", - передает слова следователя "Интерфакс".

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

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По последним данным, в результате инцидента пострадали 106 человек, около десяти погибли. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Данные о пострадавших и ситуации на Арбатско-Покровской линии метро можно узнать на "горячей линии" подземки - 8 (499) 787-25-86. Кроме того, "горячая линия" открыта и в МЧС России - 8-800-775-17-17 (звонок бесплатный).

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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