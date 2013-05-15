"Оборонсервис" подозревают в неуплате пошлин при ввозе военной техники

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе иностранной военной техники. В нем вновь фигурирует ОАО "Оборонсервис".

В 2011-2012 годах компания заключила с Министерством обороны 2 государственных контракта на поставку 264 бронированных автомобилей итальянской фирмы IVECO. В течение года в Россию было ввезено 125 сборочных комплектов машин.

Однако при оформлении в таможенных декларациях были указаны заведомо ложные сведения о предназначении броневиков, а также недостоверный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ставка ввозной таможенной пошлины на все комплекты должна была составить 20 процентов, а из-за нарушений составила 0 процентов. Этим государству был причинен имущественный вред в размере более 320 миллионов рублей.