Прокуратура добилась возбуждения дела на обманувшую дольщиков подмосковную фирму

Прокуратура Московской области добилась возбуждения уголовного дела на сотрудников компании, строившей дома в Солнечногорском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Об афере с соинвесторами стало известно в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Ранее прокуратура изучила материал проверки, проведенной областным главком МВД, по факту мошеннических действий руководства фирмы-застройщика. Как оказалось группа компаний инициировала возведение коттеджного поселка и заключила с 319 дольщиками договоры, по которым было привлечено свыше 3 миллиардов рублей.

Позже около 550 миллионов рублей в нарушение закона "Об участии в долевом строительстве" было перечислено сторонним организациям в качестве займов и стройка остановилась. Орган дознания же вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Московской области признала постановление незаконным, отменила его и направила материалы в следственные органы, где завели дело по статье "Мошенничество". Днем ранее о ходе следствия рассказали в подмосковном управлении полиции.

Фигуранту уголовного дела уже предъявлено обвинение, его взяли под стражу. Второй участник аферы объявлен в розыск.