Комиссия по расследованию крушения А321 не нашла доказательств теракта

Международная комиссия по расследованию катастрофы российского авиалайнера А321 Египта пока не получила доказательств теракта на борту, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам главы рабочей группы Аймана аль-Мукаддама, они продолжают работу по выяснению причин крушения, но нет никаких данных, что причиной аварии стал взрыв. Ранее о том, что в самолете была бомба, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Власти Египта также сообщили, что если появятся доказательства взрыва в самолете, то будет открыто уголовное дело. В этом случае генпрокуратура начнет расследование, а техническая комиссия прекратит работу.

Напомним, 31 октября разбился авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.

Авиасообщение России с Египтом временно приостановлено. Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.