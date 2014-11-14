Суд продлил домашний арест главе АФК "Система" Евтушенкову

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Басманый суд Москвы продлил до 16 марта 2015 года срок домашнего ареста главе АФК "Система" Владимиру Евтушенкову, обвиняемому в "отмывании" денег, сообщает ТАСС.

Адвокаты и сам Евтушенков просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Бизнесмен отметил, что не намерен скрываться и оказывать давление на ход следствия и "принес бы больше пользы, если бы работал".

Но судья согласилась со следствием и оставила в силе все ранее наложенные на Евтушенкова ограничения.

"Вина Евтушенкова подтверждается материалами дела. Кроме того, свидетели указывают на осведомленность Евтушенкова и на его причастность к совершению преступления. В случае изменения меры пресечения на более мягкую, обвиняемый сможет скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей и потерпевших, уничтожить доказательства вины, договориться с соучастниками или другим образом помешать установлению истины по делу", – заявил следователь в суде.

Кроме того, срок следствия по делу "Башнефти", одним из главных фигурантов которого является Евтушенков, продлили до 28 апреля 2015 года.

Напомним, 6 сентября председателю совета директоров ОАО "АФК Система" Владимиру Евтушенкову, одному из богатейших топ-менеджеров России с состоянием в 9 миллиардов долларов по оценке Forbes, было предъявлено обвинение в "отмывании" денег, полученных преступным путем.

По версии следствия, топ-менеджер похитил акции предприятий топливно-энергетического комплекса Башкирии. 17 сентября суд отправил Евтушенкова под домашний арест на два месяца.