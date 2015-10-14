По факту подрыва машины гранатой возбуждено дело

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Следователи столичного управления СКР возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля гранатой, сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.
Дело заведено по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия".
Напомним, ЧП произошло утром 14 октября на Святоозерской улице. Потерпевший сел в свой автомобиль, после чего взорвалась граната, прикрепленная к днищу машны. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.
В качестве приоритетной следователи рассматривают версию о том, что преступление может быть связанно с коммерческой деятельностью автовладельца.
В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства преступления и личности злоумышленников.