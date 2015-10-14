По факту подрыва машины гранатой возбуждено дело

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следователи столичного управления СКР возбудили уголовное дело по факту подрыва автомобиля гранатой, сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, ЧП произошло утром 14 октября на Святоозерской улице. Потерпевший сел в свой автомобиль, после чего взорвалась граната, прикрепленная к днищу машны. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

В качестве приоритетной следователи рассматривают версию о том, что преступление может быть связанно с коммерческой деятельностью автовладельца.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства преступления и личности злоумышленников.