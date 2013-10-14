СКР проверит действия чиновников района Бирюлево Западное

СК даст правовую оценку позиции должностных лиц Западного Бирюлева

Следственный комитет России проверит должностных лиц и контролирующие органы района Бирюлево Западное, которые допустили связанные с овощной базой нарушения закона. Предположительно, там работал виновный в смерти 25-летнего Егора Щербакова.

По словам главы пресс-службы СКР Владимира Маркина, в настоящее время расследование убийства находится в активной фазе. "Уже допрошено значительное количество свидетелей, также следствие располагает видеоизображением предполагаемого преступника", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Кроме того, в ведомстве заявляют о том, что к раскрытию дела подключены опытные следователи-криминалисты, и СКР принимает все меры для установления личности подозреваемого и его задержания.

Напомним, днем 13 октября несколько сотен человек собралось у ТЦ "Бирюза" в Бирюлево около четырех часов дня. Они требовали раскрыть убийство москвича в Востряковском проезде.

Изначально акция планировалась как мирный сход, однако, она переросла в беспорядки.

Как уже сообщалось ранее, в ночь с 9 на 10 октября 2013 года 25-летний Егор Щербаков и его девушка возвращались домой. Около подъезда их дома на Востряковском проезде к молодым людям подошел неизвестный мужчина и, в ходе завязавшегося конфликта, нанес Щербакову удар ножом. От полученного ножевого ранения молодой человек скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Всего в ходе столкновений были задержаны порядка 400 человек. Расследование убийства Щербакова находится под личным контролем главы столичного управления МВД.