Трое неонацистов из Misanthropic Division арестованы в России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Три участника международной неонацистской организации Misanthropic Division арестованы в России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Москве, Ростове-на-Дону и Архангельске задержаны двое участников и один из руководителей структурных ячеек сообщества. По ходатайству следователя, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы продолжают поиск членов этой и других экстремистских организаций. Ранее было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении лидера Misanthropic Division Дмитрия Павлова, скрывающегося в Германии.

Межрегиональное национал-радикальное объединение Misanthropic Division ("Человеконенавистническая дивизия") было признано экстремистским и запрещено на территории РФ в августе прошлого года решением Красноярского краевого суда. Само объединение существует с 2013 года и поддерживает запрещенный в РФ "Правый сектор" и другие радикальные группировки, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

В 2014 году члены Misanthropic Division приняли участие в событиях на украинском Майдане, тогда же ячейки организации появились в 19 государствах, в числе которых Россия, Беларусь, Германия, Франция, Польша и Англия. Помимо Евромайдана, участники "дивизии" участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне АТО.

В СК отмечают, что на территории России Misanthropic Division пропагандирует расистские и неонацистские взгляды, публично призывает к террористической и экстремистской деятельности, а также разжигает ненависть и вражду к ряду национальностей.