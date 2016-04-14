На северо-западе Москвы омоновец разбился в ходе альпинистских учений

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция выясняет обстоятельства гибели сотрудника ОМОН, который упал с шестого этажа во время учений по альпинизму, передает пресс-служба СК России по Москве.

По предварительным сведениям, несчастный случай произошел в тренировочном городке на улице Твардовского в Строгине около 17:00. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Столичные следователи также начали проверку по факту гибели бойца ОМОН. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибшим оказался майор полиции Сергей Фархутдинов. Он поступил на службу в органы внутренних дел в 2001 году. На протяжении всей службы занимался боевой физической подготовкой сотрудников, в последнее время руководил отделением физической подготовки и спорта Отдела боевой и служебной подготовки ОМОН столичной полиции.

Фархутдинов награжден орденом Мужества и ведомственными наградами. У него остались жена и 10-летний сын.