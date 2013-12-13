Экс-сотрудник МОЭК арестован по подозрению в хищении бюджетных средств

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской райсуд санкционировал арест бывшего сотрудника Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), подозреваемого в причастности к хищению бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, таким образом было удовлетворено ходатайство следователя ГСУ МВД.

Напомним, 11 декабря стало известно о том, что бывшие должностные лица МОЭК организовали поставку в компанию изношенного и устаревшего оборудования под видом нового.

Например, один из двигателей энергетической установки стоимостью 1,8 миллиона долларов фактически предприятию ОАО "МОЭК" поставлен не был, а под его видом дважды привезли двигатель другой установки. Кроме того, приемка дорогостоящего оборудования осуществлялась формально - без вскрытия упаковки и удостоверения наличия поставленного оборудования.

Полученные денежные средства переводились на счета подконтрольных юридических лиц, после чего распределялись между участниками группы.