13 ноября 2015, 15:20

Происшествия

Экс-начальника дорожного ГУПа будут судить за аферу на 10 млн рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бывшего руководителя одного из ГУПов дорожного хозяйства и благоустройства Москвы, а также его заместителя будут судить за хищение более 10 миллионов рублей из бюджета, сообщает пресс-служба ГСУ столичной полиции.

По версии следствия, злоумышленники заключили с подконтрольной им фирмой договор на изготовление рекламного ролика и размещение его на телевидении.

Как оказалось, такого рода работы организация проводить не могла, а деньги, выделенные из бюджета, соучастники распределили между собой.

Двоим обвиняемым предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", дело направлено в Гагаринский райсуд.

следствие уголовные дела расследования Гагаринский суд

