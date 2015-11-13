У бизнесмена вымогали 3 млн рублей за интим-видео

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сотрудники Главного управления угрозыска задержали женщину, которая требовала у бизнесмена 50 тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба МВД, в противном случае подозреваемая угрожала опубликовать интим-видео с коммерсантом.

С потерпевшим фигурантка познакомилась около полугода назад, тогда же она "вступила с ним в интимную связь", которую снимала на видео без ведома мужчины. Затем бизнесмену предложили выкупить файлы за 50 тысяч долларов, а в случае отказа угрожали разместить компрометирующую информацию в интернете.

Часть денег бизнесмен отдал, и в ходе сделки подозреваемую задержали. При досмотре у женщины было изъято устройство для видеозаписи, изготовленное в виде дамской сумочки.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, а также личности ее соучастников.