Управделами Генпрокуратуры допросили по делу об убийствах водителей

Фото: M24.ru

Начальника управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова допросили в качестве свидетеля по делу об убийствах водителей на подмосковных дорогах, рассказал официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, передает телеканал "Москва 24".

По словам Маркина, Староверов сдавал внаем хозяйственную постройку одному из организаторов группировки. Агентство "Москва" уточняет, что на время проверки начальник управделами отстранен от должности.

При этом Генеральная прокуратура России сообщила МИА "Россия сегодня", что дом, в котором был уничтожен предполагаемый участник банды ГТА, не принадлежит начальнику управления делами ведомства Алексею Староверову. "Согласно предварительным выводам служебной проверки, частное домовладение в Раменском районе Подмосковья принадлежит одному из родственников Староверова", - рассказали агентству в Генпрокуратуре.

Напомним, летом 2014 года стало известно о серии нападений на автомобилистов на дорогах Москвы и области. Преступления были совершены одним и тем же способом: преступники подкидывали на дорогу шипы, а затем, когда машина останавливалась, расстреливали водителей.

Предполагается, что первое убийство преступники совершили еще в сентябре 2013 года. Тогда на трассе М-9 в Подмосковье нашли тело водителя джипа Toyota Land Cruiser. Еще один водитель был убит через полтора месяца в Истринском районе. Банде приписывают также убийство, совершенное в конце 2013 года в Москве. Тогда в Югорском проезде на севере столицы в бытовке нашли тела трех бригадиров-грузчиков и одного неизвестного мужчины.

Кроме того, 3 мая 2014 года на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо. При этом далеко не сразу уголовные дела объединили в одно.

В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено. Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа.

По информации СМИ, на счету банды числится не менее 20 убитых водителей и их пассажиров. При этом нападений было еще больше, но нескольким жертвам преступников удалось спастись.

12 ноября в СК заявили, что установлен полный состав ОПГ и начались задержания. В ходе расследования не подтвердилась версия о том, что члены банды подражали персонажам компьютерной игры GTA, которые убивали ради самого процесса.

По версии следствия, участники банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв. Информация о личностях членов преступной группы пока не разглашается в интересах следствия.

"Группировка отличалась сплоченностью, наличием лидеров, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательным планированием конкретных преступлений, четким распределением ролей между соучастниками, методами конспирации, наличием у них огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", - сказал официальный представитель ведомства Владимир Маркин.