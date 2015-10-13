Совбез Нидерландов и "Алмаз-Антей" назвали причины крушения малазийского Boeing

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Лайнер "Малазийских авиалиний", потерпевший крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины, был сбит ракетой ЗРК "Бук". К такому выводу пришла международная группа экспертов, ведущая расследование причин авиакатастрофы.

"Расследование показало, что самолет был сбит ракетой 9N314M из комплекса "Бук" с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины. Ракета взорвалась слева сверху от кабины пилотов", - сообщил сегодня председатель Совета по безопасности (СБН) Нидерландов Тьиббе Йустра, представляя доклад по крушению самолета.

Согласно данным доклада, после взрыва ракеты, головная часть самолета отделилась от фюзеляжа. Затем самолет развалился на части. Обломки лайнера были обнаружены на площади более 50 квадратных километров.

Кроме того, эксперты обнаружили в телах пилотов авиалайнера "высокоэнергетичные фрагменты" ракеты. На фрагментах, обнаруженных в обломках кабины самолета, выявлены следы краски от боеголовки ракеты ЗРК "Бук".

Малайзийский Boeing над Украиной был сбит ракетой 9М38

Сегодня же результаты двух натурных экспериментов, имитировавших трагедию с уничтожением малазийского лайнера, на специальной пресс-конференции представил генеральный директор ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" Ян Новиков. По его словам, проведенные эксперименты полностью опровергли выводы нидерландской комиссии о типе ракеты и месте ее запуска.

В частности, он отметил, что самолет сбила ракета типа 9М38 (М1), выпущенная зенитно-ракетным комплексом "Бук-М1". Сам пуск был произведен из поселка Зарощенское, находившегося на тот момент под контролем Вооруженных сил Украины. Также специалисты концерна, ссылаясь на математические вычисления траектории, исключили вероятность пуска из населённого пункта Снежное.

"Единственным непонятным моментом остается наличие среди обломков двутавров, которых нет в 9М38", - отметил гендиректор концерна.

Тем не менее, на обломках "Боинга" следов от поражающих элементов типа "двутавр" не обнаружено. Это, по словам Новикова, говорит о применении ракеты более старой модификации, чем считалось до того. Производство таких образцов завершилось в Советском Союзе еще в 1986 году. С 2011 года ракеты сняты с вооружения российской армии.

Напомним, Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines разбился 17 июля прошлого года на востоке Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшегося рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Основной версией катастрофы стало попадание ракеты "земля-воздух" или "воздух-воздух". Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.

Представители России неоднократно высказывали недовольство тем, как ведется расследование, заявляя, что представленные российской стороной данные игнорируются.