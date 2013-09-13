В Домодедове возбуждены 4 дела о незаконной эксплуатации котельных

Газовая котельная. Фото: ИТАР-ТАСС

В Домодедове возбуждены 4 уголовных дела о незаконном предпринимательстве при эксплуатации газовых котельных, сообщает в пятницу, 13 сентября, прокуратура Московской области.

После проверки Домодедовской городской прокуратуры в муниципальном унитарном предприятии "Теплосеть" было установлено, что данное компания незаконно эксплуатирует взрывоопасные газовые котельные. В 2012 году она получила от обслуживаемых абонентов свыше 108 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в управление МВД России.

Следственный отдел МВД возбудил 4 уголовных дела по статье "Незаконное предпринимательство". Расследование взяла под контроль Домодедовская городская прокуратура.