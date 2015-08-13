Кафе в Нижнем Новгороде приостановило работу после инцидента с сестрой Водяновой

Кафе, где оскорбили сестру Водяновой, временно закрыли

Кафе "Фламинго" в Нижнем Новгороде, откуда в среду выгнали Оксану Водянову, временно закрыли, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам сотрудников заведения, весь персонал кафе находится в полицейском участке. В кафе в четверг приезжали сотрудники МЧС и полиции.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав 27-летней сестры модели Натальи Водяновой Оксаны, у которой диагностирован аутизм и ДЦП.

Как рассказала на своей странице в Facebook сама Наталья Водянова, ее сестра и няня 11 августа зашли в кафе, откуда их "без каких бы то ни было законных причин" выгнали.

Директор кафе попросил гостей покинуть заведение, а также позвал на подмогу сотрудников частного охранного предприятия.

"СК всегда реагировал, реагирует и будет молниеносно реагировать на подобное беззаконие и принимать все исчерпывающие возможности для привлечения к уголовной ответственности виновных, чтобы ни у кого и впредь не возникало даже мысли действовать подобным образом. Это как раз тот самый случай, когда важнее не суровость наказания, а его неотвратимость", – заявил официальный представитель СК России Владимир Маркин.

Стоит отметить, что директору заведения грозит до пяти лет лишения свободы. Дело заведено по статье "Действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения".