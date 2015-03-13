Губернатору Сахалинской области предъявили обвинение в получении взятки

Александр Хорошавин. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину предъявили обвинение в получении 5,6 миллиона рублей в качестве взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Хорошавин через посредника предложил одной из компаний Сахалина передавать ему 6% от сумм, которые будет получать фирма за выполненную по контракту работу.

В итоге за два года Хорошавин получил 5,6 миллиона долларов. При этом после задержания чиновника в СК поступает большое количество обращений о его незаконной деятельности, которые проверяют следователи.

Кстати, еще одному фигуранту - Андрею Икрамову - также предъявили обвинение, но в посредничестве при получении взятки.

Напомним, Хорошавин и три других фигуранта дела - Икрамов, Борис Усачев и Вячеслав Горбачев - были задержаны днем 3 марта после обысков в правительстве Сахалинской области. Хорошавин и Икрамов были этапированы в Москву самолетом.

В рамках уголовного дела было проведено 10 обысков на Сахалине и пять - в Москве и Московской области. В столичной квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяли около миллиарда рублей, а также 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей.

Следствию также предстоит дать точную оценку трех квартир в элитных домах в Москве и дачи в Подмосковье, принадлежащих подозреваемому.