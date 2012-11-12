Дело Сергея Магнитского передадут в Генпрокуратуру

Сергей Магнитский. Фото: ИТАР-ТАСС

Дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского передадут в Генпрокуратуру 12 ноября.

"Расследование завершено еще десять дней назад, сегодня оно будет направлено в Генпрокуратуру", – сказал РИА Новости источник, близкий к расследованию.

Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В течение 11 месяцев Сергей Магнитский находился в СИЗО "Бутырка", а 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО "Матросская тишина". Смерть юриста в изоляторе вызвала большой общественный резонанс. По одним данным Магнитский скончался от сердечного приступа, по другим – смерть вызвал запущенный панкреатит, переросший в панкреонекроз (отказ работы поджелудочной железы).

Следствие заподозрило, что в гибели Магнитского виновны тюремные врачи и администрация "Бутырки". Против бывшего замглавы СИЗО "Бутырка" Дмитрия Кратова возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Гибель Магнитского в СИЗО стала обсуждаемым событием и за рубежом. Был составлен список чиновников, которых американские и английские власти подозревали в причастности к гибели Магнитского. Первые сообщения о существовании британского "списка Магнитского" появились в СМИ еще в октябре 2011 года. Тогда британское посольство опровергло информацию. Также "список Магнитского" был составлен в США. В него входит 60 человек. Американское правительство собирается ввести визовые санкции в отношении фигурантов списка на законодательном уровне.