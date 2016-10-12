Варвару Караулову оставили под стражей

Московский окружной военный суд отклонил ходатайство адвоката с просьбой отпустить Александру Иванову (Варвару Караулову) под домашний арест, сообщают Дни.ру.

Мотивируя отказ суда в исполнении ходатайства, судья подчеркнул, что преступление Карауловой несет в себе особую тяжесть и высокую общественную опасность, так что применение более мягкой формы пресечения, чем заключение под стражу, для нее невозможно.

Обвинения против Варвары Карауловой

Девушку обвиняют в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Сейчас Караулова находится под арестом. Ранее суд продлил срок содержания студентки под стражей до 13 декабря.

Фигурантка громкого дела о вербовке в ИГ получила известность после своего исчезновения в конце мая прошлого года. Она поехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее выяснилось, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" территорию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину. Против нее завели уголовное дело. По результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы студентку признали вменяемой.

Как установили следователи, переписку с Карауловой вел ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов. Предположительно, он и пытался завербовать девушку в ряды ИГИЛ. Ему уже предъявлено обвинение в участии в террористической организации, Саматова разыскивает полиция.