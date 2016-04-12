Прокуратура потребовала 7 лет колонии за мошенничество для бизнесмена Айрапетяна

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Прокуратура требует приговорить известного бизнесмена Левона Айрапетяна к 7 годам колонии за мошенничество. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег у матери пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, в период с июня по август 2010 года Айрапетян вместе с адвокатом Сергеем Антоновым пообещал матери Изместьева добиться более мягкого приговора для ее сына за 700 тысяч долларов. Подельники получили деньги и больше с женщиной не контактировали. Никакой возможности повлиять на решение суда у них не было.

Изместьев был приговорен к пожизненному сроку в 2010 году за организацию нескольких убийств, подрыв автомобиля в Уфе и поджог типографии в Челябинской области.

Что касается Айрапетяна, то у следствия есть вопросы к нему и по другим уголовным делам. 17 июля 2014 года Басманный суд Москвы арестовал Айрапетяна, подозреваемого в растрате и отмывании денежных средств.

По версии следствия, бизнесмен причастен к финансовым махинациям при продаже компании "Башнефть" структурам АФК "Система". Ранее суд арестовал в рамках этого дела пакет акций "Башнефти" на 300 миллионов рублей.

Задержать бизнесмена, который считается одним из самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, удалось 15 июля 2014 года в Домодедове.