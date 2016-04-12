Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

12 апреля 2016, 13:27

Прокуратура потребовала 7 лет колонии за мошенничество для бизнесмена Айрапетяна

следствие уголовные дела бизнесмены Левон Айрапетян

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокуратура требует приговорить известного бизнесмена Левона Айрапетяна к 7 годам колонии за мошенничество. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег у матери пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, в период с июня по август 2010 года Айрапетян вместе с адвокатом Сергеем Антоновым пообещал матери Изместьева добиться более мягкого приговора для ее сына за 700 тысяч долларов. Подельники получили деньги и больше с женщиной не контактировали. Никакой возможности повлиять на решение суда у них не было.

Изместьев был приговорен к пожизненному сроку в 2010 году за организацию нескольких убийств, подрыв автомобиля в Уфе и поджог типографии в Челябинской области.

Что касается Айрапетяна, то у следствия есть вопросы к нему и по другим уголовным делам. 17 июля 2014 года Басманный суд Москвы арестовал Айрапетяна, подозреваемого в растрате и отмывании денежных средств.

По версии следствия, бизнесмен причастен к финансовым махинациям при продаже компании "Башнефть" структурам АФК "Система". Ранее суд арестовал в рамках этого дела пакет акций "Башнефти" на 300 миллионов рублей.

Задержать бизнесмена, который считается одним из самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, удалось 15 июля 2014 года в Домодедове.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать