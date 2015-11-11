Вербовщиком Карауловой оказался судимый за наркотики житель Казани

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Переписку с Варварой Карауловой (ныне – Александрой Ивановой) вел ранее судимый за хранение наркотиков уроженец Татарстана Айрат Саматов, передают "Дни.ру".

Предположительно, мужчина пытался завербовать девушку в ряды "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России). Ему уже предъявлено обвинение в участии в террористической организации, Саматова разыскивает полиция.

По словам соседей вербовщика, раньше он работал на вокзале, куда его устроил родственник, но в последнее время его никто не видел.

Самой Карауловой может грозить до пяти лет колонии. По словам ее адвоката Сергея Бадамшина, он не может встретиться со своей подзащитной. "Будем добиваться встречи с Варварой, а также либо повторного проведения тех следственных действий, которые проводились без нашего присутствия, либо признания данных результатов недопустимыми доказательствами", – сказал он.

Напомним, фигурантка громкого дела о вербовке в ИГ получила известность после своего исчезновения в конце мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия.

Позднее выяснилось, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" территорию (деятельность организации запрещена в России). Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину.