Причиной смерти директора "Уральских пельменей" стала болезнь

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Гендиректор творческого объединения "Уральские пельмени" Алексей Лютиков скончался по причине болезни. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Таким образом, подтвердилась предварительная версия о том, что Лютиков умер своей смертью. При этом в СК не уточнили, о какой именно болезни идет речь. Окончательная причина станет известна по итогам экспертизы через месяц.

Алексея Лютикова нашли мертвым в екатеринбургском отеле Angelo в среду, 10 августа. Сейчас по факту смерти проводится следственная проверка.

Организация "Уральские пельмени" была учреждена в 2011 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основателями творческого объединения, каждому из которых принадлежит по 10 процентов предприятия, были участники одноименного шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица.