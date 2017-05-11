Следователи разыскали водителя BMW, напавшего на женщину с детьми

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Установлено местонахождение водителя BMW, который напал на женщину с детьми на пешеходном переходе. В ближайшее время мужчину 1973 года рождения доставят в следственный отдел, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 5 мая в центре Москвы. Женщина вместе с детьми переходила дорогу в установленном для этого месте, однако автомобилист без каких бы то ни было причин напал на нее, причинив физический вред.

Следственный комитет инициировал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для установления тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/401]Как правильно обращаться к участковому[/URLEXTERNAL]