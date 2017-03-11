Форма поиска по сайту

11 марта 2017, 23:58

Происшествия

Пожилая женщина погибла в результате пожара на северо-востоке столицы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Пожилая женщина погибла во время пожара квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Вечером 11 марта во время тушения пожара в квартире жилого дома на ул. Маломосковская было обнаружено тело женщины 1946 года рождения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти женщины не обнаружено.

Правоохранители начали доследственную проверку и устанавливают все причины произошедшего.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

следствие чп

Главное

