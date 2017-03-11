Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2017, 22:17

Происшествия

СК возбудил дело после крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Стамбуле, в результате которого погибли четверо россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц".

Сейчас специалисты устанавливают местонахождение родственников погибших. Их тела доставят в Санкт-Петербург 12 марта для проведения судебно-
медицинской экспертизы.

Вертолет строительной компании потерпел крушение в Стамбуле 10 марта. На борту находились семь человек, в том числе четверо россиян. МИД РФ подтвердил их гибель.

По данным министерства транспорта, судоходства и связи Турции, вертолет врезался в телебашню. В результате воздушное судно упало на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.

следствие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика