СК возбудил дело после крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Стамбуле, в результате которого погибли четверо россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц".

Сейчас специалисты устанавливают местонахождение родственников погибших. Их тела доставят в Санкт-Петербург 12 марта для проведения судебно-

медицинской экспертизы.