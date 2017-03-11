СК возбудил дело после крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Стамбуле, в результате которого погибли четверо россиян, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц".
Сейчас специалисты устанавливают местонахождение родственников погибших. Их тела доставят в Санкт-Петербург 12 марта для проведения судебно-
медицинской экспертизы.
По данным министерства транспорта, судоходства и связи Турции, вертолет врезался в телебашню. В результате воздушное судно упало на дорогу недалеко от автопарковки и жилых зданий. В этот момент на трассе не было машин.