Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

10 декабря 2014, 22:20

Суд продлил арест фигуранту "дела Сугробова"

следствие суды аресты Денис Сугробов Дело Сугробова

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Басманный суд Москвы продлил до 14 февраля срок ареста фигуранту дела о провокации взятки Алексею Боднару, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, Бондар вместе с другими экс-сотрудниками антикоррупционного управления МВД России пытались подставить сотрудника ФСБ. Бондар признал вину и пошел на сделку со следствием. Также поступили и два других фигуранта дела - Салават Муллаяров и Максим Назаров.

Отметим, что 3 декабря 2014 года сотрудник антикоррупционного главка полиции Максим Назаров, давший показания на экс-начальника в рамках "дела Сугробова", получил пять лет колонии.

Помимо тюремного заключения, Назарова оштрафовали на 250 тысяч рублей, лишили права занимать должности в органах сроком на два года и ограничили свободу на один год после выхода.Офицер обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, провокации взятки, а также в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, в сентябре получил три года условно один из "агентов" сотрудников главка, предприниматель Сергей Ласкин.

"Дело Сугробова"

Несколько сотрудников антикоррупционного управления МВД России попытались спровоцировать на получение взятки замначальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Обвиняемыми по делу проходят более десяти человек, в том числе бывший генерал-лейтенант полиции, глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов. Следствие полагает, что он и его заместитель Борис Колесников создали преступную группировку, которая совершила порядка 10 преступлений.

Добавим, что Борис Колесников покончил с собой, выбросившись из окна здания Следственного комитета.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать