Суд продлил арест фигуранту "дела Сугробова"

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Басманный суд Москвы продлил до 14 февраля срок ареста фигуранту дела о провокации взятки Алексею Боднару, сообщает Агентство "Москва".
По версии следствия, Бондар вместе с другими экс-сотрудниками антикоррупционного управления МВД России пытались подставить сотрудника ФСБ. Бондар признал вину и пошел на сделку со следствием. Также поступили и два других фигуранта дела - Салават Муллаяров и Максим Назаров.
Отметим, что 3 декабря 2014 года сотрудник антикоррупционного главка полиции Максим Назаров, давший показания на экс-начальника в рамках "дела Сугробова", получил пять лет колонии.
Помимо тюремного заключения, Назарова оштрафовали на 250 тысяч рублей, лишили права занимать должности в органах сроком на два года и ограничили свободу на один год после выхода.Офицер обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, провокации взятки, а также в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.
Кроме того, в сентябре получил три года условно один из "агентов" сотрудников главка, предприниматель Сергей Ласкин.
"Дело Сугробова"Несколько сотрудников антикоррупционного управления МВД России попытались спровоцировать на получение взятки замначальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.
Обвиняемыми по делу проходят более десяти человек, в том числе бывший генерал-лейтенант полиции, глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов. Следствие полагает, что он и его заместитель Борис Колесников создали преступную группировку, которая совершила порядка 10 преступлений.
Добавим, что Борис Колесников покончил с собой, выбросившись из окна здания Следственного комитета.