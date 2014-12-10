Суд продлил арест фигуранту "дела Сугробова"

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Басманный суд Москвы продлил до 14 февраля срок ареста фигуранту дела о провокации взятки Алексею Боднару, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, Бондар вместе с другими экс-сотрудниками антикоррупционного управления МВД России пытались подставить сотрудника ФСБ. Бондар признал вину и пошел на сделку со следствием. Также поступили и два других фигуранта дела - Салават Муллаяров и Максим Назаров.

Отметим, что 3 декабря 2014 года сотрудник антикоррупционного главка полиции Максим Назаров, давший показания на экс-начальника в рамках "дела Сугробова", получил пять лет колонии.

Помимо тюремного заключения, Назарова оштрафовали на 250 тысяч рублей, лишили права занимать должности в органах сроком на два года и ограничили свободу на один год после выхода.Офицер обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, провокации взятки, а также в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, в сентябре получил три года условно один из "агентов" сотрудников главка, предприниматель Сергей Ласкин.