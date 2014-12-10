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Следствие

10 декабря 2014, 17:18

В деле о ЧП в московском метро могут появиться новые фигуранты

следствие расследования ЧП в метро авария

Фото: M24.ru

В деле об аварии на Арбатско-Покровской линии метро могут появиться новые фигуранты. Следственный комитет расследует деятельность ряда руководителей и работников столичной подземки, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве не уточнили, кто именно из работников метрополитена может быть привлечен к ответственности.

Напомним, накануне было завершено расследование в отношении четырех фигурантов дела об аварии. Кроме того, закончена комплексная железнодорожно-техническая экспертиза аварии, которая показала, что причиной происшествия стала вибрация от движения поездов, сдвинувшая остряк стрелки и направившая поезд в стену тоннеля.

Однако защита одного из фигурантов дела, мастера службы пути метрополитена Валерия Башкатова, не согласна с результатами экспертизы.

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По словам адвоката Сергея Князькина, есть много доказательств, говорящих о том, что причиной аварии могла стать неисправность подвижного состава. Однако эта версия "была полностью отвергнута".

Кроме Башкатова обвиняемыми по делу об аварии в метро проходит его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексей Трофимов.

Напомним,15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

В результате инцидента начальник метрополитена Юрий Беседин ушел в отставку, его место занял Дмитрий Пегов.

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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