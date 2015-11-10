Мать брошенного в парке ребенка обвинили в покушении на убийство

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Уголовное дело в отношении матери, которая оставила ребенка в Измайловском парке, теперь будут квалифицировать как покушение на убийство новорожденного, сообщает Агентство "Москва".

Трехнедельного младенца обнаружила в Измайловском парке 5 ноября женщина, гулявшая с собакой. Мальчик какое-то время пролежал на земле, у него были признаки переохлаждения. Ребенка передали медикам детской Морозовской больницы. С самого начала медики отмечали, что ребенок здоровый.

Полиция уже установила, что подозреваемая оставила ребенка в парке вечером 4 ноября, младенец пролежал на земле около 13 часов. Также следователи выяснили, что задержанная дважды отказывалась от своих детей и оставляла их в роддоме. Нашли женщину в одном из столичных хостелов.

В настоящее время с подозреваемой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.