10 ноября 2015, 10:39

Происшествия

Двое рабочих в Дмитрове выпали из окна строящегося дома

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Двое рабочих, убиравших мусор в строящемся доме в подмосковном Дмитрове, выпали из окна 8-го этажа, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 9 ноября в поселке Некрасовский. Следователи организовали проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители уже опросили очевидцев и назначили судебные экспертизы, также устанавливается наличие трудовых отношений погибших со строительной компанией.

следствие проверки строители

