СК возбудил дело после ранения полицейского на северо-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, ранившего из ружья полицейского на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Инцидент произошел около часа ночи в жилом доме на Заповедной улице. По версии следствия, 44-летний мужчина на лестничной площадке выстрелил из охотничьего ружья в сторону тамбурной двери, за которой находились прибывшие по вызову полицейские.

В результате один из правоохранителей получил ранение. Прибывшее на место происшествия подкрепление нейтрализовало и обезоружило подозреваемого.

Пострадавшего полицейского и получившего ранения злоумышленника доставили в больницу. Жизни сотрудника МВД ничего не угрожает. Уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".