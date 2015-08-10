Пилот Cessna-203 за час до катастрофы чуть не сбил другой самолет

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Пилот гидросамолета Cessna-203, который потерпел катастрофу в субботу на Истринском водохранилище, столкнувшись с вертолетом, за час до трагедии чуть не сбил другой самолет. Об этом корреспонденту m24.ru рассказал председатель совета директоров "Хелипорт России" Александр Хрусталев.

Группе компаний "Хелипорты России" принадлежат несколько вертолетных комплексов в стране. Так, в Москве у компании есть площадка на Новорижском шоссе и в Истре.

– Как произошла авария?

– В момент аварии вертолет набирал высоту над площадкой. Заявка на полет и на маршрут была официально подана операторам Шереметьева. Они не видели рядом других судов и не знали, что кто-то еще летает. У нас все было согласовано.

– Возможно ли было избежать столкновения?

– Вертолет не успел вылететь с площадки, как произошла авария, в него сзади врезались. Шансов у пилота вертолета не было – его просто догнали сзади. Человек в гидросамолете летал без подачи заявки, без какой-либо связи с аэропортами, он просто делал сумасшедшие круги – захватил всю акваторию. За час до аварии этот пилот чуть не сбил другой лайнер, а парапланеристы вынуждены были прекратить свои полеты. Людей, которые летают без уведомления, называют "партизанами". С ними надо бороться.

МАК приступил к расследованию трагедии на Истринском водохранилище

– Насколько, по вашим оценкам, много таких "партизан"?

– Их по пальцам можно пересчитать, но резонанс их действия имеют большой. Если раньше, например, год назад или два их было очень много, примерно половина, то сейчас их менее одного процента. И все больше и больше само же общество людей, которые летают, выдавливает таких "партизан". Грубо говоря, сильно не одобряет. Но пока они есть.

– Как именно их осуждают?

– Если ты летаешь, как "партизан", то с тобой особо церемониться никто не будет. Есть вещи, которые просто не одобряются, и этих людей ждет наказание. Например, у нас был человек, который кроме того, что летал с нарушениями, еще и подавал другим плохой пример. Этому персонажу я запретил вообще появляться у нас, теперь он ни в один из портов не может прийти. Тем самым мы убрали этого неэффективного парня с наших площадок. Он где-то летает, но не у нас.

– Он на частном вертолете пытался такие вещи делать?

– Да.

В поисках девятой жертвы авиакатастрофы участвуют 140 спасателей

– Могли бы вы описать процесс получения лицензии? Насколько сложно получить лицензию на управление?

– Это не сдача на водительские права. Тут нужно владеть многими науками. Изучать природные явления, потоки ветра, методологию, техническое состояние, моделировать различные ситуации. Очень сложная медицинская процедура по получению справки на документ, потому что на сегодняшний день получение медицинского освидетельствования - одно из самых сложных в мире.

– Я так понимаю, "Хелипорт" тоже может выдавать…

– Не "тоже может", а выдает. У нас два своих центра подготовки. Но получение лицензии пилота, это большой труд, и чтобы человека сделать пилотом - должно пройти достаточно большое время. Не менее 44 часов надо налетать, и не менее 200 часов должна быть у вас теория. Не менее. Я лично когда учился, один сел и семьей своей полетел, когда налетал порядка 150 часов.

– А до этого вы с пилотом летали?

– Да. И курсанта сопровождают, до тех пор, пока он не будет абсолютно уверен в своих силах.

– Если человек уже получил лицензию, то какие-то проверки ему нужно проходить?

– Каждые два года проходят проверки . Одновременно наши вертолетчики постоянно занимаются. У нас семинары идут, по несколько занятий, на которые вертолетчики прилетают, слушают и записывают, семинары. Поэтому мы тренинги постоянно проводим, то есть уровень и квалификация в учебных центрах – одна история, а мы немножко помешаны на безопасности.

СК РФ назвал основной версией авиакатастрофы на Истре ошибку пилота

– А если человек не у вас получал лицензию, то он раз в два года где-то еще проходит эту проверку? Или как это происходит?

– Все по-разному. Есть различные учебные центры. Но мы можем проверять знания и пилотов из Магадана и Тюмени. Они у нас прилетают в командировки. Даже из других стран есть: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, - мы проводим обучение, у нас учатся пилоты из Таджикистана. Космонавтов мы даже обучали, не поверите. Нормальный результат. Это центр признан лучшим в России. Поэтому с точки зрения обучения у нас высший пилотаж. Участников воздушного движения много: это и парапланеристы, и самолеты, и чего только нет. И с появлением новой техники, чтобы уровень квалификации пилотов и других летательных аппаратов был соответствующим, очень важно этот уровень держать. У нас в России принята неправильная модель: если произошла катастрофа, надо идти и начинать мочить всех подряд безостановочно. Понимаете, не это надо делать. Нельзя губить отрасль во всем мире, на сегодняшний день, россияне считаются лучшими вертолетчиками мира. Бить по рукам возрождающуюся отрасль нельзя, правильно?

– Я правильно понимаю, что если человек, к примеру, в Магадане получал лицензию на управление вертолетом, он должен в этом же Магадане ее раз в два года подкреплять?

– Обычно выезжают либо наши специалисты, либо пилоты приезжают сюда и проверку подтверждают. Но можно и в Подмосковье. Для этого есть гостиница, они прилетают, живут у нас там по месяцу. И вообще свой класс надо постоянно подтверждать. Если я улетаю и прилечу через месяц, я не полечу обратно сам на вертолете. Беру инструктора, налетался, все. Так делают все.

– Если человек два года медпроверку не проходил, то его к полетам не допускают?

– Никто. Плюс еще постоянно происходят курсы. Я за всю историю не видел ни одного летчика, который не занимается самосовершенствованием и не ходит на всякие занятия.

– А если человек купил вертолет или гидросамолет и сам решил полетать, ему же не нужны все эти курсы...

– Да, но ему надо понимать, что в том месте, откуда он будет вылетать, его спросят, а можно ли посмотреть самолет, ваши документы. Это журналы бортовые, соответственно, когда последний раз проверку делал. Это обязательно должно быть у каждого вертолетчика на борту.

– Если он за два года нигде свои навыки не оттачивал, то ему откажут в полете, но лицензию не отнимут?

– Да, но не лицензию, у него пилотское удостоверение будет недействительно, если он не пройдет проверку. Все лицензии носят такое название. Люди, которые летают на вертолетах, самолетах, – у них у всех пилотское удостоверение. Просто сейчас Росавиация говорит, что лишат лицензии, но они имеют в виду именно это удостоверение.

Столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Ранее была названа основная версия причины авиакатастрофы. По мнению специалистов столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов – пока не установлено.

Спасатели обнаружили девять тел погибших. Еще одного человека разыскивают спасатели. Также было установлено, что разбившимся над Истринским водохранилищем вертолетом Robinson-44 управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.

В числе погибших – трое детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

Гидросамолет уже подняли со дна водохранилища. По предварительным данным, оба летательных аппарата столкнулись на высоте, не превышающей 100 метров.

Стоит отметить, что Росавиация предложила ужесточить наказание за нарушения правил использования воздушного пространства. Сейчас штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц.

