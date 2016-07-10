Грабители напали на магазин в Москве ради трех бутылок шампуня

Фото: m24.ru

В Москве трое неизвестных совершили ограбление магазина. Целью грабителей были три бутылки недорогого шампуня.

Как сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, преступление произошло накануне вечером по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 20. Об ограблении в полицию заявила пострадавшая, директор магазина.

По ее словам, трое мужчин ворвались в магазин и, угрожая ножом, потребовали три бутылки шампуня. Завладев товаром, грабители скрылись с места происшествия. Общая сумма кражи составляет около 300 рублей.

Скрытые камеры, установленные в магазине, засняли лица грабителей. Правоохранительные органы ведут поиски подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".