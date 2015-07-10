Чубайс дал показания по делу экс-главы РОСНАНО

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс дал показания по делу экс-руководителя компании Леонида Меламеда, передает ТАСС.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом". В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

По словам Чубайса, у РОСНАНО нет оснований полагать, что компании нанесен ущерб. По его словам, "Алемар" был отобран как победитель на конкурсе, а причастные к подписанию договора действовали в соответствии с законом.

9 июля бывшему руководителю "Роснано" Леониду Меламеду было предъявлено официальное обвинение в растрате. Его обвинили в "хищении имущества группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения". Вину он не признал.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение другому фигуранту дела – экс-финансовому директору госкорпорации Святославу Понурову. Оба фигуранта арестованы до начала сентября.